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    Samsung Galaxy Fold3 ve Galaxy Z Flip3 Türkiye'de

    Samsung'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3, Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte fiyatlar...
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 13:29
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    Samsung Galaxy Fold3 ve Galaxy Z Flip3 Türkiye'de

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi SamsungGalaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

    Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü tanıtarak bir kez daha boy göstermişti.

    Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G'nin fiyatı 1799 dolar, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı. Söz konusu iki telefon, artık Türkiye'de de ön siparişe açıldı.

    galaxy z fold 3

    TÜRKİYE FİYATLARI

    Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı, 11 bin 999 TL olarak belirlendi.

    Her ne kadar yüksek olan bu fiyat, katlanabilir telefon pazarında uygun sayılabilecek olsa da Galaxy Z Fold 3 için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

    Çünü Samsung'un web sitesinde Galaxy Z Fold3'ün Türkiye fiyatı, 21 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda.

    HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

    Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacağı tahmin ediliyor.

    galaxy z fold 3

    SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3

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