Samsung, Galaxy M serisinden 1 milyar dolar gelir hedefliyor

Samsung, Hindistan'da Galaxy M serisi telefonlardan yaklaşık 1 milyar dolar gelir beklediğini duyurdu.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, orta segmentte yer alan Galaxy A ve Galaxy M serisiyle oldukça iyi satış rakaları elde ediyor.

Özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih eden şirket, önümüzdeki dönemde yüksek gelirler hedefliyor.

Güney Koreli şirket, telefonları en büyük pazar olan Hindistan’dan sonra daha çok uygun fiyatlı telefonların ilgi gördüğü pazarlarda satışa çıkarıyor. Hindistan’daki Galaxy M kullanıcıları ise 42 milyonu aşmış durumda.

Yüksek Galaxy M satışları, Samsung'un Hindistan'daki rakipleriyle arayı açmasını sağlıyor.

Samsung, pazar payını büyütüyor

Araştırma firması Counterpoint’e göre, Ocak - Mayıs 2022 arasında şirketin pazar payı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.5 büyüdü toplam pazar payı yüzde 22.6'ya yükseldi.

Hedef 1 milyar dolar gelir

Samsung Hindistan’ın Kıdemli Direktörü Aditya Babbar, şirketin 2022 yılı için çok agresif planları olduğunu ve bu yıl M serisinden 1 milyar dolar gelir beklediklerini açıkladı.