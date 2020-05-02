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    Samsung Galaxy M11'in Türkiye fiyatı belli oldu

    Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefon modeli Galaxy M11, ülkemizde satışa çıktı. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2020 - 10:01
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    Samsung Galaxy M11'in Türkiye fiyatı belli oldu

    Samsung, 3 arka kameraya sahip yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli Galaxy M11'i geçtiğimiz mart ayında kendi web sitesi üzerinden sessizce tanıtmıştı. Kısa bir süre önce telefonu ülkemizde de satışa çıkaran Samsung, Galaxy M11'in Türkiye fiyatını da açıkladı.

    samsung

    SAMSUNG GALAXY M11 ÖZELLİKLERİ

    6.4 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 piksel çözünürlüğünde Infinity-O ekran tasarımına sahip Samsung Galaxy M11, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 450 işlemcisinden alıyor.

    3GB RAM + 32GB depolama seçeneğiyle ülkemizde satışa çıkan telefonda, 13MP + 5MP + 2MP üçlü arka kamera ve 8MP ön kamera yer alıyor.

    Android'in en son sürümü Android 10 ile kullanıcıların karşısına çıkacak Galaxy M11'de, ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

    samsung

    TÜRKİYE FİYATI

    Son olarak arka kısmında parmak izi okuyucusu da bulunan Galaxy M11'in ülkemizdeki fiyatı 1.379 TL olarak açıklandı.

    Instagram: @eshteknoloji


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