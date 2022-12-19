Samsung Galaxy M23 5G, Android 13'e kavuştu

Samsung’un popüler akıllı telefonu Galaxy M23 5G için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisine getiren Samsung, şimdi de orta segment modeller için güncellemeyi yayınlamaya başladı.

Galaxy M23 Android 13'e kavuştu

Samsung, popüler akıllı telefonlarından birisi olan Galaxy M23 için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesinin dağıtımına başladı.

2022’nin başlarında duyurulan Galaxy M23 5G, Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemi ile çıkış yapmıştı.

Kasım 2022 güvenlik yamasını içeren M236BXXU1BVK5 kod adlı Android 13 güncellemesi, şimdilik bazı Avrupa ülkelerinde yayınlandı. Ancak şirket, kısa süre sonra güncellemeyi diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunacak.

Android 13 tabanlı One UI 5, Galaxy M23 5G’nin alacağı son güncelleme olmayacak. Telefonun, Android 14 ve Android 15 güncellemesi de alması bekleniyor.