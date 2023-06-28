Samsung Galaxy M34'ün özellikleri belli oldu Samsung yeni fiyat performans telefonu Galaxy M34 5G'yi tanıttı. İşte telefonun öne çıkan özellikleri.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, orta segmentte yer alan Galaxy A ve Galaxy M serisiyle oldukça iyi satış rakaları elde ediyor.

Özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih eden şirket, seriye yeni bir model daha ekledi.

Samsung yeni fiyat performans telefonu Galaxy M34 5G'yi tanıttı. Gelin hep birlikte telefonun özelliklerine yakından bakalım

Samsung Galaxy M34 özellikleri

Samsung Galaxy M34, 120 Hz yenileme hızına sahip sAMOLED ekranla kutusundan çıkacak.

6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera ve makro-geniş kamera ikilisi yer alıyor.

MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden güç alacak Galaxy M34, 200 ila 250 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak. Telefonun tüm özellikleri ise 7 Temmuz'da açıklanacak.