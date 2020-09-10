Samsung Galaxy M51 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung'un, neredeyse bir powerbank'i andıran 7000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonu Galaxy M51 resmen tanıtıldı: İşte Samsung Galaxy M51 özellikleri ve fiyatı.

Son yıllarda her ne kadar akıllı telefon teknolojileri oldukça gelişse de şarj süresi hala oldukça önemli bir konu.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy M serisinde kullandığı yüksek kapasiteli bataryalarla daha uzun şarj ömürleri sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Şirketin M serisine eklediği yeni akıllı telefon modeli Galaxy M51 tanıtıldı. Gelin hep birlikte dev bataryaya sahip telefonun özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

SAMSUNG GALAXY M51 ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip Samsung Galaxy M51, gücünü Qualcomm Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.

6GB / 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonda, 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP dörtlü arka kamera ve 32 MP ön kamera bulunuyor.

Telefonun en büyük özelliklerinden biri de sahip olduğu 7000 mAh kapasiteli dev batarya. Bu batarya, hem kullanıcılara oldukça yüksek şarj ömrü sunuyor hem de 25W hızlı şarj desteği sayesinde 2 saatte dolabiliyor.

SAMSUNG GALAXY M51 FİYATI

Samsung Galaxy M51, iki farklı donanım ve renk seçeneğiyle satışa sunulacak. İşte Samsung Galaxy M51 fiyatları: