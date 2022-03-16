Samsung Galaxy M53'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy M53'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu

Samsung'un yeni orta segment modeli Samsung Galaxy M53'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih ediyor. Serinin en yeni üyesi olacak Galaxy M53 ise birçok özelliğiyle karşımıza çıktı.

Samsung'un yeni fiyat/performans modeli Galaxy M53 5G, yakında Samsung tarafından duyurulacak. Ancak telefonun birçok özelliği şimdiden sızdırıldı.

SAMSUNG GALAXY M53 NELER SUNUYOR

6,5 inç FullHD+ Super AMOLED bir ekranla gelecek olan Galaxy M53, 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonun ön kısmında, ekran deliğine yerleştirilen 32 MP'lik tek bir kamera bulunurken, arka kısımda ise 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2 adet 2MP'lik derinlik ve makro kameralar barındıracak.

İşlemci konusuna gelecek olursak, Samsung Galaxy M53'ün Exynos 1280 ya da Dimenstiy 900'den güç alması bekleniyor. Bu işlemci, 8GB RAM kapasitesi ile desteklenecek.

Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak telefon, 25W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi ile kutusundan çıkacak.

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy M53'ün 450 dolardan satışa sunulması bekleniyor.