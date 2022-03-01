Samsung Galaxy Note serisi yolun sonuna geldi

Samsung, Galaxy Note serisinin tamamen sona erdiğini ve artık yeni bir Note modeli üretmeyeceğini resmi olarak doğruladı.

Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonların başında geliyor.

Samsung, 2021'de yeni bir Galaxy Note modeli satışa çıkarmamış ve bunun yerine katlanabilir modellere odaklanmıştı.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, 10 yıllık bir geçmişe sahip olan Note serisi için yeni bir modelin satışa çıkmayacak olmasını tepkiyle karşılamıştı.

Son olarak, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy S22 Ultra modelinin S-Pen ile gelmesi, Galaxy Note umutlarını iyice suya düşürmüştü.

GALAXY NOTE SERİSİ SONA ERDİ

Samsung başkanı TM Roh, Galaxy Note serisinin sona erdiğini resmi olarak onayladı. Bunun yerine her yıl, Galaxy S serisinde Ultra isimli yeni bir model piyasaya sürülecek.

Şirket, Galaxy S22 Ultra modelinde de Note benzeri özellikler sunduğundan, bunun aslında o kadar da kötü bir haber olmadığını söyleyebiliriz.

Bu yeni açıklama ile Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, türünün son örneği telefonlar olarak tarihe geçecek.

SAMSUNG, NOTE SATIŞLARINDAN MEMNUN DEĞİL

Samsung'un 2019'da 12,7 milyon olan Note satışlarının 2020'de 9,7 milyona düştüğü göz önüne alınırsa, bu kararın haklı olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan şirket, katlanabilir Galaxy Z serisi için 2022 satış hedefini 13 milyon olarak belirlemiş durumda.



