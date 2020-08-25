Samsung, Galaxy Note serisini tamamen sonlandırabilir

Güney Kore'den gelen haberlere göre Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıp katlanabilir akıllı telefonlara odaklanacak.

Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonları barındırıyor.

Şirket, genellikle Galaxy S serisinin yeni modellerini yıl başından sonra, Galaxy Note modellerini ise yaz aylarında tanıtıyor.

Ancak, ortaya atılan yeni iddialara göre Samsung, Galaxy Note serisini tamamen sonlandırıp, yoluna katlanabilir telefonlar ve Galaxy S serisi ile devam edecek.

SAMSUNG GALAXY NOTE SERİSİ TARİH OLABİLİR

Güney Kore'den gelen iddialara göre Samsung, gelecek yıl Galaxy Note telefonlarında kullandığı S Pen'i, artık Galaxy S modellerinde kullanıcılara sunacak.

Güney Koreli teknoloji sitesi The Elec'e göre şirket, artık Note serisi bir telefon piyasaya sürmeyecek.





The Elec'in iddialarına göre Samsung, şu anda katlanabilir Galaxy Z Fold serisi telefonların satış rakamlarını mercek altına aldı.

Şirket eğer Galaxy Z Fold serisi telefonların satışlarından memnun kalırsa, Galaxy Note serisini tamamen sonlandırıp katlanabilir telefonlara odaklanacak.