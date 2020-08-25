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Samsung, Galaxy Note serisini tamamen sonlandırabilir
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 14:26
Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonları barındırıyor.
Şirket, genellikle Galaxy S serisinin yeni modellerini yıl başından sonra, Galaxy Note modellerini ise yaz aylarında tanıtıyor.
Ancak, ortaya atılan yeni iddialara göre Samsung, Galaxy Note serisini tamamen sonlandırıp, yoluna katlanabilir telefonlar ve Galaxy S serisi ile devam edecek.
SAMSUNG GALAXY NOTE SERİSİ TARİH OLABİLİR
Güney Kore'den gelen iddialara göre Samsung, gelecek yıl Galaxy Note telefonlarında kullandığı S Pen'i, artık Galaxy S modellerinde kullanıcılara sunacak.
Güney Koreli teknoloji sitesi The Elec'e göre şirket, artık Note serisi bir telefon piyasaya sürmeyecek.
The Elec'in iddialarına göre Samsung, şu anda katlanabilir Galaxy Z Fold serisi telefonların satış rakamlarını mercek altına aldı.
Şirket eğer Galaxy Z Fold serisi telefonların satışlarından memnun kalırsa, Galaxy Note serisini tamamen sonlandırıp katlanabilir telefonlara odaklanacak.