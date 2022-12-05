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    Samsung, Galaxy S serisini tamamen sonlandırabilir

    Samsung, katlanabilir telefonlar için Galaxy S serisinin fişini çekebilir.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:15
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    Samsung, Galaxy S serisini tamamen sonlandırabilir

    Geçtiğimiz yıllarda çok sevilen Galaxy Note serisinin fişini çeken ve bu telefonlardaki SPen gibi özellikleri Galaxy S modellerine getiren Samsung, artık tamamen katlanabilir modellere odaklanmak istiyor.

    Orta segmente yatırım yapmaya devam eden Güney Koreli şirket, premium segmette ise katlanabilir telefonlara odaklanacak.

    Galaxy S serisi yolun sonuna geldi

    Önümüzdeki aylarda tanıtılacak katlanabilir Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ikilisi, Galaxy S serisinin sonunu getirebilir.

    Samsung, katlanabilir modellere odaklanmak için Galaxy S serisinden tamamen vazgeçebilir.

    samsung

    Samsung'un katlanabilir telefon pazarına odaklanması göz önüne alındığında Galaxy S modellerinin amiral gemisi sıfatını kaybetmek üzere olduğu belirtiliyor. Öte yandan Samsung, gelecek yıl 26 milyon katlanabilir telefon satmayı planlıyor.


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