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- Samsung, Galaxy S serisini tamamen sonlandırabilir
Samsung, Galaxy S serisini tamamen sonlandırabilir
- Haber Merkezi
- 05.12.2022 - 12:10
- Güncelleme : 05.12.2022 - 12:15
Geçtiğimiz yıllarda çok sevilen Galaxy Note serisinin fişini çeken ve bu telefonlardaki SPen gibi özellikleri Galaxy S modellerine getiren Samsung, artık tamamen katlanabilir modellere odaklanmak istiyor.
Orta segmente yatırım yapmaya devam eden Güney Koreli şirket, premium segmette ise katlanabilir telefonlara odaklanacak.
Galaxy S serisi yolun sonuna geldi
Önümüzdeki aylarda tanıtılacak katlanabilir Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ikilisi, Galaxy S serisinin sonunu getirebilir.
Samsung, katlanabilir modellere odaklanmak için Galaxy S serisinden tamamen vazgeçebilir.
Samsung'un katlanabilir telefon pazarına odaklanması göz önüne alındığında Galaxy S modellerinin amiral gemisi sıfatını kaybetmek üzere olduğu belirtiliyor. Öte yandan Samsung, gelecek yıl 26 milyon katlanabilir telefon satmayı planlıyor.