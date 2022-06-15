Samsung Galaxy S20 modellerinde yeni ekran sorunu

Piyasaya sürüldüğünden bu yana ekran sorunları yaşayan Samsung Galaxy S20 serisi, yeni bir sorunla daha karşı karşıya.

Samsung, Şubat 2020'de düzenlediği etkinlikte Galaxy S20 serisini tanıtmıştı. Ancak telefonların kamera camında yaşanan sorunlar ve ekranda yaşanan problemler, günümüzde bile devam ediyor.

Samsung Galaxy S20 kullanıcıları, darbeye ya da düşmeye maruz kalmamasına rağmen Galaxy S20 modellerinin arka kamera camının kendiliğinden kırıldığını rapor etmişti.

Galaxy S20 Ultra kullanıcıları ise, ekranın bazen yeşil renkli göründüğünden şikayet ediyordu.

Samsung’un amiral gemisinde görülen sinir bozucu ekran hataları, çeşitli güncellemelerle giderilse de yeni bir sorun daha ortaya çıktı.

Ekranda yeşil çizgiler beliriyor

Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra'da yine bir ekran sorunu ortaya çıktığı bildiriliyor. Bazı kullanıcılar, ekranda yeşil veya pembe bir çizgi ortaya çıkmasından şikayet ediyor.

Bazıları için bu, yakın tarihli bir güncellemeden sonra ortaya çıktı, ancak sorunun birkaç ay önce görülmeye başladığına dair raporlar da var.

Samsung, şimdilik sorunun varlığını kabul etmiş değil, bu nedenle ücretsiz onarım programı başlatılmadı.



