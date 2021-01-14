Samsung Galaxy S21 modelleri tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Samsung Galaxy S21 modelleri, az önce internet üzerinden düzenlenen "UNPACKED" etkinliğinde görücüye çıktı. Telefonların özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy S21 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan iPhone 12 modelleriyle rekabete girecek.

Gelin şimdi hep birlikte telefonların detaylı özelliklerine ve fiyatlarına bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY S21 VE S21 PLUS ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus, tasarım ve özellik olarak neredeyse aynı. 6,2 inç ekran boyutuna sahip S21 ve 6,7 inçlik S21 Plus, 2400x1080 çözünürlüğünde Dynamic AMOLED ekranla geliyor. HDR10+ desteğine sahip bu ekranlar, aynı zamanda 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Her iki telefon da ülkemizde Samsung'un yeni nesil işlemcisi Exynoss 2100 modelinden güç alacak.

8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle gelen Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus, performans açısından da neredeyse aynı.





Galaxy S21 modeline baktığımızda, 25 W hızlı ve 15 W kablosuz şarj destekli 4000 mAh batarya bizleri karşılıyor. Ayrıca bu batarya, 4,5 W tersine kablosuz şarjı da destekliyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy S21 Plus modelinin bataryası daha bütük. 4800 mAh kapasiteyle karşımıza çıkan telefon, yine 25 W hızlı, 15 W kablosuz ve 4,5 W tersine kablosuz şarj desteği sunuyor.

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