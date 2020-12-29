Samsung Galaxy S21 modellerinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Samsung'un 2021 yılının başında tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları da sızdırıldı.

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21 ile ilgili birçok bilgi ve söylenti ortaya çıksa da henüz doğrulanan bir bilgi yok.

Samsung tarafından Galaxy S21 ailesiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmemiş olsa da cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güvenilir haber kaynaklarından WinFuture, serinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Fiyatlandırmanın bir yıl önceki Galaxy S20 serisine kıyasla daha düşük olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galaxy S21 modellerinin Avrupa fiyatları:

Galaxy S21 128GB: 849 euro

Galaxy S21 256GB: 899 euro

Galaxy S21 Plus 128GB: 1049 euro

Galaxy S21 Plus 256GB: 1099 euro

Galaxy S21 Ultra 128GB: 1349 euro

Galaxy S21 Ultra 256GB: 1399 euro

Galaxy S21 Ultra 512GB: 1529 euro

Karşılaştırmanız açısından; Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modellerinin Avrupa'daki başlangıç fiyatları sırasıyla 999 euro, 1099 euro ve 1299 euro olarak açıklanmıştı.

14 OCAK'TA TANITILACAK

Samsung Galaxy S21 serisi 14 Ocak'taki UNPACKED etkinliğinde tanıtıldıktan sonra 29 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.

GALAXY S21 NELER SUNACAK

Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alması beklenen Galaxy S21, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olarak karşımıza çıkacak. Galaxy S21 6.2 inç ekran büyüklüğüyle gelirken, Galaxy S21 Plus'ın ekranı 6.7 inç olacak.

Şimdilik seri hakkında detaylı bilgiler yok. Bu nedenle önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sızıntıları veya Samsung'un açıklamalarını beklemek zorunda kalacağız.