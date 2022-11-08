Samsung Galaxy S21, S20 ve Note 20 için Android 13 yayınlandı

Samsung Galaxy S21, S20 ve Note 20 için Android 13 yayınlandı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisine getirdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı.

One UI 5 güncellemesiyle gelen Android 13 güncellemesi, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti.

Güncelleme yeni modellere de geldi

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisine getirdi.

Daha gelişmiş dinamik tema seçenekleri, galeri yenilikleri, kamera özellikleri ve gelişmiş gizlilik seçenekleri barındıran One UI 5, şimdilik yalnızca birkaç Avrupa ülkesinde kullanıma sunuldu.

Güncellemenin, birkaç gün içinde tüm ülkelerdeki Galaxy S21, S20 ve Note 20 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Galaxy Cihazlar için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncelleme takvimi:

Kasım 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Aralık 2022

Galaxy Z Fold 2 (5G & LTE)

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M32

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Ocak 2023

Galaxy A23 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Şubat 2023