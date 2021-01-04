Samsung Galaxy S21 serisi 14 Ocak'ta tanıtılacak

Samsung, Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını ve kablosuz kulaklıklarını tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin 14 Ocak 2021'de yapılacağını açıkladı.

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S21 ile ilgili birçok bilgi ve söylenti ortaya çıkmıştı.

Şimdiye kadar telefonlar hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da tanıtım tarihleri resmi olarak açıklandı.

14 OCAK'TA TANITILACAK

Samsung, koronavirüs nedeniyle internet üzerinden gerçekleştireceği ve yeni modellerini tanıtacağı UNPACKED etkinliğinin 14 Ocak'ta düzenleneceğini duyurdu.

Güney Koreli şirket, etkinlikte aynı zamanda yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds Pro’nun da tanıtımını yapacak.





SAMSUNG GALAXY S21 NELER SUNACAK

Samsung Galaxy S21 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor. Serinin giriş modeli Galaxy S21 ise yeni tasarımıyla geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti. Paylaşımda, telefonun ön ve arka panel tasarımları da gün yüzüne çıktı.

Paylaşılan görsele baktığımızda, telefonun arkasındaki üçlü ve oldukça büyük kamera lensleri bizi karşılıyor. Ön tarafta ise ekran deliğine yerleştirilmiş tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Qualcomm'un Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemcisinden güç alması beklenen Galaxy S21, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olarak karşımıza çıkacak. 6.2 inç ekran büyüklüğüyle gelmesi beklenen telefonda, 8GB RAM ve 128GB / 256 GB depolama seçeneklerinin olması bekleniyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, yine tüm bilgilerin iddia olduğunu söylemeliyiz. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre telefonda 64 MP'likbir telefoto lens, 12 MP'lik bir ultra geniş açılı lens ve 12 MP'lik bir geçiş açılı lens bulunacak.

Ayrıca Galaxy S21'in bu kameralarla birlikte 8K 30fps video kaydını da desteklemesi bekleniyor.

GALAXY S21 FİYAT

Güvenilir haber kaynaklarından WinFuture, serinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Fiyatlandırmanın, bir yıl önceki Galaxy S20 serisine kıyasla daha düşük olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galaxy S21 modellerinin Avrupa fiyatları: