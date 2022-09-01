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    Samsung Galaxy S21 serisi için Android 13 yayınlandı

    Samsung Galaxy S21 serisindeki modeller için Android 13 beta güncellemesi kullanıma sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:33
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    Samsung Galaxy S21 serisi için Android 13 yayınlandı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S22 serisi ile birlikte, yeni One UI 4.1 arayüz güncellemesini duyurmuştu.

    Samsung, şu anda piyasada olan akıllı telefon modellerinin birçoğunu kademeli olarak yeni arayüz sürümüne güncelledi.

    Şirket, önümüzdeki dönemde Android 13 tabanlı One UI 5.0 arayüzünü birçok modeline getirecek.

    Galaxy S21, Android 13 beta güncellemesi aldı

    Samsung, Galaxy S21 serisi için Android 13 beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra için yayınlanan Android 13 tabanlı OneUI 5.0 beta güncellemesi, G99xBXXU5ZVHE sürüm numarasını taşıyor ve yaklaşık 2GB boyutunda.

    Samsung Galaxy S21 serisi için Android 13 yayınlandı #1

    Kullanıcıların güncellemeyi yükleyebilmeleri için öncelikle Samsung Members uygulamasını indirmeleri gerekiyor.

    Kullanıcılar, Samsung hesaplarıyla giriş yaptıktan sonra, Galaxy S21 One UI 5.0 beta programına cihazlarını kaydettirmeleri gerekiyor.

    One UI 5.0 beta programına kaydolunduktan sonra Android 13 güncellemesi telefonlara geliyor.

    Galaxy S21 serisi için yazılım güncellemesi, Güney Kore ve İngiltere’deki kullanıcılara sunuldu, ancak önümüzdeki günlerde diğer ülkelerdeki kullanıcılara  da ulaşması bekleniyor.


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