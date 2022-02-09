Samsung Galaxy S22 modelleri tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Samsung Galaxy S22 modelleri, internet üzerinden düzenlenen "UNPACKED" etkinliğinde görücüye çıktı. Telefonların özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

Gelin şimdi hep birlikte telefonların detaylı özelliklerine ve fiyatlarına bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY S22 VE S22 PLUS ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S22 ve S22 Plus modellerine baktığımızda, tasarım anlamında Galaxy S21 serisinden çok fazla bir fark görmüyoruz.

Galaxy S22'de 6,06 inç büyüklüğünde FHD AMOLED, Galaxy S22+'ta ise 6,5 inç büyüklüğünde FHD AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Her iki model de 120 Hz yenileme oranını ve 2340x1080 çözünürlüğü desteklerken, parmak izi okuyucusu ekranın içine gömülü olarak geliyor.

Her iki telefon da Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisine sahip, ancak Türkiye pazarına Exynos 2200 işlemcisi ile giriş yapacaklar. AMD'nin RDNA2 mimarisine ve Xclipse 920 çekirdeklerine sahip bu işlemci, AMD'nin oyun dünyasına ilk adımı demek oluyor.

Her iki model de 8GB RAM ve 128GB / 256 GB depolama seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Samsung, kamera performansına oldukça önem veriyor. Telefonlardaki 50 MP'lik ana kamera, Galaxy S21'dekinden yüzde 23 daha büyük bir sensöre sahip.

Her iki telefon da 10MP telefoto (3x optik zoom ile) ve 12MP ultra geniş kameralarla donatıldı.

Samsung, gece fotoğrafçılığında büyük ilerlemeler kaydettiğini iddia ediyor ve bu fotoğrafların artık daha ayrıntılı olacağını söylüyor.

Şirket, ayrıca portre çekimlerinde büyük iyileştirmeler yapıyor ve artık bir konuyu odakta tutmak ve arka planı daha doğru bir şekilde bulanıklaştırmak için saç tellerini ayrı ayrı ayırt edebildiğini söylüyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ikisi arasında pil kapasitesinde önemli bir fark var: Galaxy S22'de 3.700 mAh pil bulunurken, S22 Plus modelinde kapasite 4.500 mAh değerine yükseliyor. Öte yandan Galaxy S22 25 watt, S22 Plus ise 45 watt hızlı şarjı destekliyor.

SAMSUNG GALAXY S22 VE S22 PLUS FİYATLARI

25 Şubat'ta satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S22 799 dolardan, S22 Plus ise 999 başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.

Türkiye fiyatları: Güncelleniyor...

SERİNİN EN GÜÇLÜSÜ: SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Samsung Galaxy S22 Ultra, aslında yeni Galaxy Note modeli olarak karşımıza çıkıyor ve Spen desteğiyle geliyor.

Serideki en güçlü model olan telefonda, 6.8 inç büyüklüğünde 120Hz destekli OLED ekran yer alıyor.

Gücünü yine Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alan ve ülkemizde Exynos 2200 işlemcisini kullanacak telefon, 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB / 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra, kamera konusunda diğer modellerden ayrılıyor. S22 Ultra'daki kamera özellikleri önceki modelle neredeyse aynı.

Telefonda 108 megapiksel ana kamera, 3x ve 10x telefoto kameralar, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 40 megapiksel selfie kamera karşımıza çıkıyor.

Samsung, megapiksel değerleri yerine düşük ışıkta fotoğraf ve video özelliklerinde iyileştirmeler yaptığını söylüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Galaxy S22 Ultra'da artık gece modu portreleri çekmek mümkün ve kullanıcılar yüksek çözünürlüklü gece modu çekimleri yapabilecekler.

Diğer özellik yükseltmeleri arasında ön ve arka panellerde Gorilla Glass Victus Plus koruması, güçlendirilmiş 45W hızlı kablolu şarj, 5000 mAh batarya ve 1 TB'lık devasa depolama kapasitesi yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA FİYATI