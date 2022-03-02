Samsung Galaxy S22 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

GALAXY S22 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları uzun süren bekleyişin ardından açıklandı. Telefonlar, 4 Mart itibarıyla ülkemizde ön siparişe açılacak.

Serisinin giriş modeli Galaxy S22 Türkiye fiyatı 14 bin 499 TL'den başlarken, Galaxy S22+ ise 18 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar, her iki telefonun da 128GB depolamalı sürümleri için geçerli.

GALAXY S22 ULTRA 23 BİN TL

Serinin en üst modeli Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 128 GB depolamalı versiyonu ise ülkemizde 22 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Samsung, beklenen yüksek talep nedeniyle Galaxy S22 modellerinin üretimini yüzde 20 artıracak.

Şirketin, geçtiğimiz kasım ayından itibaren Galaxy S22 bileşenlerini tedarik etmeye başladığı bildirilirken, yeni artış ile birlikte 12 milyon S22, 8 milyon S22+ ve 10 milyon adet S22 Ultra olmak üzere toplam 30 milyon S22 modeli üretilecek.