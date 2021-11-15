Samsung Galaxy S22 serisinin fiyatları ortaya çıktı

Akıllı telefonlardan sızdırdığı bilgilerle bilinen The Galox, Samsung Galaxy S22 modellerinin fiyat etiketlerini paylaştı.

Samsung’un 2022 yılında piyasaya süreceği en önemli akıllı telefon modellerini içerek Galaxy S22 serisi, önümüzdeki aylarda satışa çıkmaya hazırlanırken, telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son bilgilere göre akıllı telefonlar, 2022'nin Şubat ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak ve 10 gün sonra da ön siparişe açılacak.

Akıllı telefonlardan sızdırdığı bilgilerle bilinen The Galox, Samsung Galaxy S22 modellerinin fiyat etiketlerini Twitter üzerinden paylaştı.

SAMSUNG GALAXY S22 FİYATLARI

İddialara göre Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerini aşağıdaki gibi fiyatlandıracak:

Galaxy S22 - 849 dolar

Galaxy S22 Plus - 1.049 dolar

Galaxy S22 Ultra - 1.299 dolar

Samsung Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra'nın 799, 999 ve 1.199 dolarlık başlangıç fiyatlarıyla çıkış yaptığını hatırlatalım.

S21 ile S22 arasındaki fiyat farkının ana nedeni ise depolama alanı olacak. İdddialara göre, Plus ve Ultra modellerin dahili hafıza başlangıcı 256 GB olacak.

SAMSUNG GALAXY S22 MODELLERİ NELER SUNACAK

Üç modelin de 512 GB’a kadar dahili hafızaya ve 12 GB’a kadar RAM’e sahip olması bekleniyor.

En az 4000 mAh’lık bataryaya ve 45 W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı düşünülen S22 ailesi, Snapdragon 898 ve Exynos 2200 işlemcilerinden güç alacak.