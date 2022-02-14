Samsung Galaxy S22 Ultra, performans testinde iPhone 13'ü geçti

Samsung'un yeni amiral gemisi S22 Ultra, yapılan GPU benchmark testlerinde iPhone 13 Pro Max modelini geçmeyi başardı.

Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, birkaç gün önce internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

GALAXY S22 ULTRA, iPHONE 13 PRO MAX'İ GEÇTİ

Android Authority'nin yaptığı 3D Mark - GPU testine göre Samsung Galaxy S22 Ultra, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi ile 9841 puan aldı ve en güçlü telefon oldu.

S22 Ultra, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 13 Pro Max'i tahtından etmeyi başardı. 9587 puan alan iPhone 13 Pro Max, S22 Ultra'nın ardından ikinci sıraya geriledi.

SAMSUNG, GALAXY S22 ULTRA'DAN UMUTLU

Galaxy S21 serisine olan talep her ne kadar düşük kalsa da birçok kullanıcı, SPen desteğiyle gelen Galaxy S22 Ultra modelini Note serisinin devamı olarak görüyor.

Bu nedenle Samsung, yeni telefonların kullanıcılar tarafından büyük bir talep görmesini bekliyor.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S22 Ultra, aslında yeni Galaxy Note modeli olarak karşımıza çıkıyor ve Spen desteğiyle geliyor.

Serideki en güçlü model olan telefonda, 6.8 inç büyüklüğünde 120Hz destekli OLED ekran yer alıyor.

Gücünü yine Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alan ve ülkemizde Exynos 2200 işlemcisini kullanacak telefon, 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB / 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra, kamera konusunda diğer modellerden ayrılıyor. S22 Ultra'daki kamera özellikleri önceki modelle neredeyse aynı.

Telefonda 108 megapiksel ana kamera, 3x ve 10x telefoto kameralar, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 40 megapiksel selfie kamera karşımıza çıkıyor.

Samsung, megapiksel değerleri yerine düşük ışıkta fotoğraf ve video özelliklerinde iyileştirmeler yaptığını söylüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Galaxy S22 Ultra'da artık gece modu portreleri çekmek mümkün ve kullanıcılar yüksek çözünürlüklü gece modu çekimleri yapabilecekler.

Diğer özellik yükseltmeleri arasında ön ve arka panellerde Gorilla Glass Victus Plus koruması, güçlendirilmiş 45W hızlı kablolu şarj, 5000 mAh batarya ve 1 TB'lık devasa depolama kapasitesi yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA FİYATI