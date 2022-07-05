Samsung Galaxy S22 Ultra, satışlarda Galaxy Note serisini geçti

Samsung Galaxy S22 Ultra, satışlarda Galaxy Note serisi telefonların önüne geçmeyi başardı.

Samsung Galaxy S22 modelleri, ocak ayında düzenlenen etkinlik sırasında tanıtılmıştı. Serinin en dikkat çekici modeli ise tıpkı Galaxy Note serisinde olduğu gibi kalem desteğiyle gelen Galaxy S22 Ultra modeli oldu.

Böylece Samsung, Galaxy Note serisini Galaxy S serisine entegre ederek Note serisinin fişini çekti. Ayrıca geçtiğimiz yıl tanıtılan S21 Ultra modeli de kalem desteğiyle gelmişti.

Note serisini geçti

Gelen bilgilere göre Galaxy S22 Ultra, Note serisi telefonlar ile kıyaslandığında en çok satan kalemli model olmayı başardı.

2017 yılında Note 7 cihazlarda yaşanan pil patlaması sorununun ardından zor günler geçiren ve daha sonra Galaxy Note 8'i piyasaya süren Samsung, o dönemlerde 10 milyona yakın satış rakamına ulaşmıştı. Galaxy S22 Ultra'nın ,ise şu ana kadar 11 milyondan fazla sattığı bildiriliyor.

Bu durum, Samsung'un Galaxy Note serisini Galaxy S serisine entegre etmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini gösteriyor.