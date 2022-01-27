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    Samsung Galaxy S22'nin tanıtım tarihi belli oldu

    Samsung, "Galaxy Unpacked 2022" etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. Amiral gemisi Galaxy S22 serisinin tanıtılacağı etkinlik, 9 Şubat'ta düzenlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:32
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    Samsung Galaxy S22'nin tanıtım tarihi belli oldu

    Samsung’un 2022 yılında piyasaya süreceği en önemli akıllı telefon modellerini içeren Galaxy S22 serisi, önümüzdeki ay satışa çıkmaya hazırlanırken, telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model ile karşımıza çıkacağı bilinen yeni amiral gemisi serisi, 9 Şubat'ta düzenlenecek "Galaxy Unpacked" etkinliğinde resmen tanıtılacak.

    Samsung'un YouTube kanalında yayınlanacak lansmanda birçok yenilik karşımıza çıkacak. Güney Koreli marka, akıllı telefonlar için destansı yeni bir standart belirleyeceğini söylüyor.

    Bu açıklamalar, şimdiye kadarki en gelişmiş Galaxy S modelleriyle karşılacağımız anlamına geliyor.

    samsung galaxy s22

    SAMSUNG GALAXY S22 AVRUPA FİYATLARI

    Akıllı telefonlar hakkındaki sızıntıları ile bilinen Roland Quandt, Galaxy S22 serisinin Avrupa fiyatlarını aşağıdaki gibi açıkladı:

    Galaxy S22 8GB RAM /128GB depolama - 849 euro
    Galaxy S22 8GB RAM / 256GB depolama - 899 euro
    Galaxy S22+ 8GB RAM / 128GB depolama - 1049 euro 
    Galaxy S22+ 8GB RAM / 256GB depolama - 1099 euro 
    Galaxy S22 Ultra 8GB RAM /128GB depolama - 1249 euro 
    Galaxy S22 Ultra 12GB RAM / 256GB depolama - 1349 euro
    Galaxy S22 Ultra 12GB RAM / 512GB depolama - 1449 euro

    24 ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKACAK

    Bir Samsung Electronic yetkilisi, Güney Kore'nin Digital Daily gazetesine verdiği demeçte, Galaxy S22 serisinin 9 Şubat'ta ön siparişe açılacağını ve 24 Şubat'ta raflardaki yerini alacağını açıklamıştı.

    galaxy s22

    samsung galaxy s22


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