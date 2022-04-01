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    Samsung, Galaxy S22'nin Türkiye fiyatlarına zam yaptı

    Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22 modellerinin Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte yeni fiyatlar...
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 14:07
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    Samsung, Galaxy S22'nin Türkiye fiyatlarına zam yaptı

    Samsung Galaxy S22 modellerinin üzerindeki perde kalktı ve Güney Koreli şirket Samsung, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden düzenlediği "UNPACKED" etkinliğinde merakla beklenen modellerini tanıttı.

    5G destekli Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç farklı modelle karşımıza çıkan Samsung, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 13 modelleriyle büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

    GALAXY S22 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM

    Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları uzun süren bekleyişin ardından açıklanmıştı. 4 Mart itibarıyla ülkemizde satışa çıkan telefonların fiyatlarına zam geldi.

    Serisinin giriş modeli Galaxy S22 Türkiye fiyatı 14 bin 499 TL'den 15 bin 999 TL'ye yükselirken, Galaxy S22+ ise 18 bin 999 TL'den 21 bin 99 TL seviyesine kadar çıktı.

    samsung galaxy s22 ultra

    Galaxy S22 128GB:

    • Eski fiyat: 14 bin 499 TL
    • Yeni fiyat: 15 bin 999 TL

    Galaxy S22 Plus 128GB:

    • Eski fiyat: 18 bin 999 TL
    • Yeni fiyat: 21 bin 999 TL

    Galaxy S22 Plus: 256GB

    • Eski fiyat: 19. bin 999 TL
    • Yeni fiyat: 22 bin 999 TL

    Galaxy S22 Ultra 256GB

    • Eski fiyat: 23 bin 999 TL
    • Yeni fiyat: 26 bin 999 TL

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