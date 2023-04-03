Samsung Galaxy S23 FE özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S23 FE modelinin çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu.

ensonhaber.com

Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seriye, önümüzdeki aylarda bir model daha eklenecek.

Samsung, geçtiğimiz yıl devam eden çip krizi ve Galaxy S22 Ultra‘nın gördüğü büyük ilgi nedeniyle S22 FE modeli çıkarmamıştı.

Galaxy S23 FE ile birlikte Fan Edition modelleri yeniden kullanıcıların karşısına çıkacak.

Samsung Galaxy S23 FE yakında geliyor

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S23 FE modelinin çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu.

SamMobile, telefonun 2023'ün dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağını bildirdi.

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri

Galaxy S23 FE, Snapdragon ve Qualcomm işlemciler ile çıkış yapan S21 FE’ye kıyasla tüm bölgelerde Exynos 2200 işlemcisiyle gelecek.

Samsung Galaxy S23 FE; 50MP ana kaera, 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh batarya, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri ile kullanıcılarla buluşacak.

Galaxy S23 FE'nin 120 Hz AMOLED ekrana ve Galaxy S23 serisinde kullanılan çeşitli kamera sensörlerine sahip olması bekleniyor.