Samsung Galaxy S23 FE Türkiye fiyatı belli oldu Samsung'un merakla beklenen Galaxy S23 FE modeli ülkemizde satışa sunuldu. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri.

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Samsung, bu yılın başında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seriye şimdi ise yeni bir model daha eklendi: Galaxy S23 FE.

Samsung, geçtiğimiz yıl devam eden çip krizi ve Galaxy S22 Ultra‘nın gördüğü büyük ilgi nedeniyle S22 FE modeli çıkarmamıştı.

Galaxy S23 FE ile birlikte Fan Edition modelleri yeniden kullanıcıların karşısına çıkmış oldu.

Samsung Galaxy S23 FE Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy S23 FE Türkiye fiyatı 128GB kapasite için 23 bin 999TL, 256GB kapasite için ise 25 bin 999TL olarak belirlenmiş durumda.

Samsung Galaxy S23 FE'nin yurt dışı başlangıç fiyatı, 599 dolar olarak açıklanmıştı.

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri

Ekran: 6.4 inç AMOLED, 120 Hz, FHD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - Exynos 2200

RAM: 8 GB

Depolama: 128-256 GB

Ön Kamera: 10 MP (f/2.4)

Arka Kamera: 50 MP (f/1.8 - OIS) + 12 MP (f/2.2) + 8 MP (f/2.4 - 3x optik yakınlaştırma)

Batarya: 4.500 mAh (25W)

İşletim sistemi: Android 13 (One UI 5.1)

Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, USB 3.1, NFC