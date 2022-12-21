Samsung Galaxy S23 ortaya çıktı

Samsung Galaxy S23, Geekbench testlerinde kendini göstermeye başladı. İşte telefon hakkında tüm bilinenler.

Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 hakkında detaylar netleşmeye başladı.

Galaxy S22 Ultra’ya benzer şekilde kamera adasına veda eden yeni telefonlar, yuvarlatılmış köşe hatları ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan telefonların, tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

Galaxy S23 ortaya çıktı

Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı UNPACKED etkinliğinin tarihi henüz belli değil. Ancak şimdiden serinin ilk modeli Galaxy S23, kendini Geekbench testlerinde gösterdi.

Samsung Galaxy S23, 3 x 2.02 GHz, 4 x 2.80 GHz ve 1 x 3.36 GHz değerlerine sahip bir işlemciyle testlerde yer aldı.

8 GB RAM ve Android 13 (One UI 5.0) ile Geekbench'te görünen telefon, tek çekirdek testinden 578 puan alırken, çok çekirdekli testten 2118 puan almayı başardı.

Samsung Galaxy S23 fiyatları

Tanıtım tarihi yaklaştıkça, telefonların fiyatları ile ilgili bilgiler de gelmeue başladı. Samsung'un Galaxy S23 modellerinin fiyatları hakkında kararsız bir tutum sergilediğini söyleyen analistler, telefonların muhtemel fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

Samsung Galaxy S23: 799 dolar

Samsung Galaxy S23 Plus: 899 dolar

Samsung Galaxy S23 Ultra: 1199 dolar

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modelleri ile ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.