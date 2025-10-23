Samsung Galaxy S23 serisi için One UI 8 güncellemesi durduruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modelleri için Galaxy S23 One UI 8 güncellemesini Türkiye'deki kullanıcılar da dahil olmak üzere geçtiğimiz ay sonunda dağıtmaya başlamıştı.

Ancak şirket, bu dağıtımı kısa süre önce beklenmedik bir şekilde askıya aldı.

GALAXY S23 ONE UI 8 DAĞITIMI NEDEN DURDURULDU

Güncellemenin yeniden ne zaman başlayacağı bilinmezken, Samsung'dan durdurma kararına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılardan ciddi bir hata raporu gelmemesine rağmen bu adımın, teknik bir uyumsuzluk nedeniyle önlem amaçlı atıldığı düşünülüyor.

GÜNCELLEME NELER GETİRİYORDU

Yaklaşık 3,3 GB boyutundaki güncelleme, Eylül 2025 güvenlik yamasıyla birlikte geliyordu.

Güncelleme, yeni Galaxy AI özelliklerinin yanı sıra DeX arayüzünde geliştirmeler ve kilit ekranı kişiselleştirme seçenekleri gibi yenilikler içeriyordu.