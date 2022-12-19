Samsung Galaxy S23 serisinin fiyatları ortaya çıktı

Samsung Galaxy S23 modellerinin muhtemel fiyatları internete sızdırıldı. İşte Galaxy S23 hakkında tüm bilinenler.

Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 hakkında detaylar netleşmeye başladı.

Galaxy S22 Ultra’ya benzer şekilde kamera adasına veda eden yeni telefonlar, yuvarlatılmış köşe hatları ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan telefonların, tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı UNPACKED etkinliğinin tarihi henüz belli değil. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra üçlüsünün önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılacağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy S23 fiyatları

Tanıtım tarihi yaklaştıkça, telefonların fiyatları ile ilgili bilgiler de gelmeue başladı. Samsung'un Galaxy S23 modellerinin fiyatları hakkında kararsız bir tutum sergilediğini söyleyen analistler, telefonların muhtemel fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

Samsung Galaxy S23: 799 dolar

Samsung Galaxy S23 Plus: 899 dolar

Samsung Galaxy S23 Ultra: 1199 dolar

Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modelleri ile ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.



