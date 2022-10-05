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    Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında yeni bilgiler geldi

    Samsung Galaxy S23 Ultra’ya ait olduğu söylenen görüntüler internete sızmıştı. Şimdi ise telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 15:00
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    Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında yeni bilgiler geldi

    Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra hakkında detaylar netleşmeye başladı.

    Sızıntılara göre telefon, 6.8 inç büyüklüğünde ve  3088 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak.

    Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek telefonun, tasarım olarak bir önceki modelle aynı olması bekleniyor.

    Galaxy S23 Ultra batarya kapasitesi ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S23 Ultra, batarya ömrü açısından çok fazla değişim sunmayacak gibi görünüyor.

    Bu yılın başlarında tanıtılan üst seviye modellerden Galaxy S22 Ultra, 5000 mAh batarya kapasitesine sahipti. Gelen bilgilere göre, Galaxy S23 Ultra da aynı batarya kapasitesi ile gelecek.

    galaxy s23

    Galaxy S23 Ultra için listelenen diğer değişiklikler arasında daha az kıvrımlı kenarlar var. Ayrıca S22 Ultra'da biraz çıkıntı yapan arka kameraların bu kez çıkıntı yapmayacağı söyleniyor.

    Tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla, Samsung Galaxy S23 modellerinden daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında yeni bilgiler geldi #2


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