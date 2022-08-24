Samsung Galaxy S23 Ultra'nın bazı özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın bazı özellikleri belli oldu

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra'nın özellikleri sızdırıldı.

Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra, şimdiden oldukça merak ediliyor.

Ice Universe tarafından yapılan son sızıntıya göre Galaxy S23 Ultra'nın bazı özellikleri ortaya çıktı.

Sızıntılara göre telefon, 6.8 inç büyüklüğünde ve 3088 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek telefon, ekran boyutu ve pil kapasitesi bakımından Galaxy S22 Ultra ile aynı olacak.

200 MP kamera kullanacak

Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.

Gelen bilgilere göre Samsung, kamera tedarikçilerine Galaxy S23 Ultra’da 200MP kamera bulunduracağını iletmeye başladı.

Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün ISOCELL HP2 olacağı da bildiriliyor. Ancak HP2’nin diğer 200MP sensörlerden nasıl farklı olacağı hakkında bir bilgi yok.