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    Samsung Galaxy S23 Ultra’nın özellikleri netleşiyor

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S23 Ultra'nın özelliklerine Çin'den doğrulama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:38
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    Samsung Galaxy S23 Ultra’nın özellikleri netleşiyor

    Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S23 Ultra hakkında detaylar netleşmeye başladı.

    Samsung’un sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy S23 Ultra, Çin’in sertifika kurulu TENAA'da ortaya çıktı ve bu sayede bazı özellikleri kesinleşti.

    23 Ultra TENAA’nın veri tabanına SM-S9180 model numarasıyla girdi. Veri tabanında telefonun görselleri yer almasa da çok sayıda özelliğini netleşti.

    Samsung Galaxy S23 Ultra neler sunuyor

    163.4 x 78.1 x 8.9 mm boyutlarındaki telefon, 4855 mAh kapasiteli bataryayla karşımıza çıkacak.

    3088 x 1440 piksel çözünürlüklü 6.8 inç ekran da doğrulanan özellikler arasında yer alıyor.

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    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin varlığı da TENAA kaydı sayesinde doğrulandı. Bu işlemcinin hızının 3.36 GHz olması, S23 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 2’nin özel bir versiyonunu taşıyacağı anlamına geliyor.

    Daha önce çıkan haberlerde telefonda 200 megapiksel ana kameranın bulunacağı belirtilmişti. Ancak TENAA kayıtlarına göre telefonda 108 megapiksel ana kamera yer alacak.

    Ancak yine de TENAA'ya sunulan her bilginin doğru olmayabileceğini ve Samsung'un 200 MP ana kamera ile karşımıza çıkabileceğini belirtelim.

    Samsung’un yeni Galaxy S serisi telefonlarını 2023’ün ilk çeyreğinin ortalardında tanıtması bekleniyor.


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