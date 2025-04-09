Samsung Galaxy S25 Edge için kötü haber: Sadece 2 ülkede satışa çıkacak

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Samsung Galaxy S25 Edge'in ne zaman tanıtılacağı hala büyük bir merak konusu. Bazı söylentiler 13 Mayıs tarihini işaret etse de, Ice Universe gibi güvenilir bir kaynağın açıklamaları, bu tarihin pek de olası olmadığını gösteriyor.

Ice Universe'e göre, süper ince tasarımlı bu yeni Samsung modelinin lansmanı mayıs ayının sonunu bulabilir. Ancak asıl dikkat çekici olan, bu lansmanın başlangıçta sadece Güney Kore ve Çin pazarlarıyla sınırlı kalacak olması.

SAMSUNG'UN BENZER BİR STRATEJİSİ DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Samsung'un bu stratejisi, aslında daha önce uyguladığı bir yöntemi hatırlatıyor. Şirket, katlanabilir ekranlı özel modeli olan Galaxy Z Fold Special Edition'ı da ilk olarak Güney Kore'de, ardından Çin'de (W25 adıyla) piyasaya sürmüştü.

AVRUPA BEKLEMEK ZORUNDA KALABİLİR

Bu durum, Galaxy S25 Edge'in daha geniş bir pazarda satışa sunulmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Avrupa için daha önce sızdırılan fiyat bilgileri, Avrupalı tüketicilerin bu ince tasarımlı amiral gemisi telefona sahip olmak için haziran ayını veya hatta daha sonrasını beklemek zorunda kalabileceğini işaret ediyor.