Samsung Galaxy S25 Edge'in Avrupa fiyatı sızdırıldı

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Samsung Galaxy S25 Edge'in lansmanı 13 Mayıs'a ertelenmiş olsa da fiyatı hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. İtalyan perakendecilerin listelemelerine göre, Galaxy S25 Edge, serinin en pahalı ikinci modeli olarak konumlanacak.

GALAXY S25 EDGE AVRUPA FİYATI

İtalyan çevrimiçi mağaza Zanetti, çeşitli S25 Edge cihazlarını listeledi. 256 GB sürümünün fiyatı 1.362 euro, 512 GB seçeneğinin fiyatı ise 1.488 euro olarak belirlendi.

Bu fiyatlar, Avrupa için başlangıçta beklenen fiyatlardan daha yüksek. Galaxy S25+ ile karşılaştırıldığında, Edge yaklaşık 100 euro daha pahalı. Galaxy S25 Ultra ise serinin en pahalı modeli olmaya devam ediyor.

KORE'DEKİ FİYATLANDIRMA RAPORLARIYLA UYUMLU

Bu fiyatlandırma, Galaxy S25 Edge'in Kore'deki fiyatlandırma raporlarıyla da örtüşüyor. Kore'de de Edge, S25+ ve S25 Ultra arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. 1TB depolama seçeneği ise mevcut olmayacak.

GALAXY S25 EDGE'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S25 Edge'in 6,6 inç ekrana, 3.900 mAh pile, Snapdragon 8 Elite yonga setine ve arkada yalnızca iki kameraya (200 MP ana + 12 MP ultra geniş) sahip olduğu söyleniyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği ise ince çerçevesi. Yalnızca 5,84 mm kalınlığında ve 162 g ağırlığında olan Edge, yıllardır en ince ve en hafif Galaxy akıllı telefonu olacak.