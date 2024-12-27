Samsung Galaxy S25 Slim yenilikçi kamera teknolojisiyle geliyor

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Samsung, Galaxy S25 ailesinin yeni üyesi Galaxy S25 Slim'de ince bir tasarım ve güçlü bir kamera sistemini bir araya getirmeyi planlıyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S25 Slim'de ALoP adı verilen yeni bir kamera teknolojisi kullanılacak.

ALOP KAMERA TEKNOLOJİSİ

ALoP (Prizma Üzerindeki Tüm Lensler), katlanmış telefoto kamera modüllerinin boyutunu yüzde 22 oranında küçültmeyi sağlayan yeni bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde, Galaxy S25 Slim daha ince bir tasarıma sahip olabilecek.

GALAXY S25 SLİM'İN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Slim'in diğer özellikleri henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak, telefonun Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy S25 Slim'in ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Bazı kaynaklar, telefonun Ocak 2025'te Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılacağını iddia ederken, bazıları ise 2025'in ortalarında piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.

Samsung, Galaxy S25 Slim ile ince ve hafif telefonlara olan talebi karşılamayı hedefliyor. Apple'ın da iPhone 17 Slim modeli üzerinde çalıştığı biliniyor.

Galaxy S25 Slim, ince tasarımı ve güçlü özellikleriyle premium akıllı telefon pazarında dikkat çekecek bir model olacak.