Samsung Galaxy S26, 16GB RAM ile gelebilir

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S26 serisiyle ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.

Macquarie Research'ün paylaştığı yeni bir rapora göre, 2026’da tanıtılması beklenen serinin tamamı standart olarak 16 GB RAM ile gelecek.

Galaxy S24 serisinde RAM kapasitesi nedeniyle eleştirilen Samsung, Galaxy S25 serisinde tüm modellere standart olarak 12 GB RAM yerleştirmişti.

Yeni iddiaya göre şirket, Galaxy S26 serisiyle bu konuda çıtayı bir adım daha yükselterek tüm modellerde 16 GB RAM standardını benimseyecek.

NEDENİ YAPAY ZEKA VE ARTAN REKABET

Rapora göre, Samsung’un bu RAM artışına gitmesinin iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi, telefonlarda giderek daha fazla yer kaplayan ve yüksek bellek ihtiyacı duyan yapay zeka özelliklerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak.

İkincisi ise, özellikle Çinli rakiplerin donanım yarışında çıtayı sürekli yükseltmesi. Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Samsung, amiral gemisi serisinde standartları artırarak rekabetteki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.