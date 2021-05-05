Samsung Galaxy S8 için Android desteği sona erdi

Samsung, piyasaya sürüldükten yaklaşık 4 yıl sonra Galaxy S8 ve S8 Plus modellerine Android güncelleme desteğini sonlandırdı.

Samsung'un yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi modelleri olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, güncelleme konusunda yolun sonuna geldi.

Samsung'un, son güvenlik güncellemeleri bülteninde resmi olarak Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus desteğini sonlandırdığı görüldü. Söz konusu modeller, artık Android güncellemesi almayacak.

Güncelleme takviminden çıkarılmadan önce Samsung, Galaxy S8'i yalnızca yılda iki kez güncelliyordu. Telefonun aldığı son güncelleme ise Nisan 2021 güvenlik yamasını içeriyordu.

ACTIVE VE LITE MODELLERİNE OLAN DESTEK HENÜZ KESİLMEDİ

Öte yandan serinin diğer modelleri olan Galaxy S8 Active, üç ayda bir güncelleme almaya devam edecek. Galaxy S8 Lite ise yılda iki defa güncelleme alacak cihazlar listesinde yer alıyor.

Aslına bakacak olursak, Samsung'un eski modellere yönelik bu kararını diğer üreticiler de uyguluyor. Birçok marka, yıllar önce satışa çıkan modellerine Android ve güvenlik güncelleştirmeleri sunmuyor. Bu da telefonları kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasız bırakabiliyor.