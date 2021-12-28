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    Samsung Galaxy Store, zararlı uygulamaları listeliyor

    Samsung telefonlarda yer alan uygulama mağazası Galaxy Store'da zararlı yazılım yüklü uygulamalar tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 17:49
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    Samsung Galaxy Store, zararlı uygulamaları listeliyor

    Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz. Kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılımları kullanarak kullanıcıların önemli bilgilerini ele geçirebiliyor.

    Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar hızla artıyor.

    GALAXY STORE'DA ZARARLI UYGULAMALAR TESPİT EDİLDİ

    Daha önce Google Play Store'da tespit edilen zararlı uygulamalardan sıkça bahsetmiştik. Ancak bu sefer haberimizin konuğu Samsung'un kendi uygulama mağazası Galaxy Store.

    Güvenlik uzmanları, Galaxy Store'da birçok zararlı yazılım içeren uygulama tespit etti. Bu uygulamalar yüklendiğinde, Google'ın koruma kalkanı Play Protect devreye giriyor ve kullanıcıları uyarıyor.

    GALAXY STORE

    Özellikle sahte film uygulamalarında yer alan zararlı yazılımlar, Virustotal tarafından analiz edildi. Ortaya reklam yazılımdan casus yazılımına kadar birçok zararlı faktör çıktı.

    Uygulamalardan bazıları; kişilere, arama kayıtlarına ve telefona erişim de dahil olmak üzere çok sayıda izin istiyor.

    Öte yandan Samsung, yalnızca müşterileri kötü amaçlı yazılımlara maruz bırakabilecek uygulamaları listelemiyor, aynı zamanda filmler ve TV şovları dahil olmak üzere telif hakkıyla korunan içeriğe erişim sağlayan korsan uygulamaları da dağıtıyor.

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