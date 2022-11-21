- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Samsung Galaxy Z Flip 3 için Android 13 yayınlandı
Samsung Galaxy Z Flip 3 için Android 13 yayınlandı
Samsung, dağıtımını sürdürdüğü Android 13 güncellemesini katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 3 için kullanıma sundu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 15:45
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisine getiren Samsung, şimdi de katlanabilir model olan Galaxy Z Flip 3 için güncellemeyi dağıtmaya başladı.
Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesin, F711BXXU3DVK3 kod adlı ile geliyor ve kasım ayı güvenlik yamasını da içeriyor.
One UI 5; yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, daha akıllı Wi-Fi bağlantısı, yenilenmiş bildirim merkezi, üst üste binen widgetlar, geliştirilmiş gizlilik seçenekleri ve Samsung Dex gibi birçok yenilikle geliyor.
Android 13 alacak Samsung modelleri
Kasım 2022
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Fold 3 5G
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Flip 3 5G
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S20 FE 5G
- Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Galaxy Note 20 5G
- Galaxy Note 20
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8+ 5G
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi & 5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi & 5G)
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
Aralık 2022
- Galaxy Z Fold 2 (5G & LTE)
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20+
- Galaxy S20
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy A72
- Galaxy A71
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A32 5G
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M32
- Galaxy XCover 6 Pro
- Galaxy XCover Pro
- Galaxy Tab S7 FE 5G
- Galaxy Tab S7 FE
Ocak 2023
- Galaxy A23 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A13
- Galaxy A13 5G
- Galaxy A12
- Galaxy M23 5G
- Galaxy M22
- Galaxy M13
- Galaxy M12
- Galaxy XCover 5
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab Active 4 Pro 5G
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
Şubat 2023
- Galaxy A04 serisi
- Galaxy A03 serisi