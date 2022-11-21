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    Samsung Galaxy Z Flip 3 için Android 13 yayınlandı

    Samsung, dağıtımını sürdürdüğü Android 13 güncellemesini katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 3 için kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 15:45
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    Samsung Galaxy Z Flip 3 için Android 13 yayınlandı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti.

    Geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisine getiren Samsung, şimdi de katlanabilir model olan Galaxy Z Flip 3 için güncellemeyi dağıtmaya başladı.

    Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesin, F711BXXU3DVK3 kod adlı ile geliyor ve kasım ayı güvenlik yamasını da içeriyor.

    One UI 5; yenilenmiş dinamik tema seçenekleri, daha akıllı Wi-Fi bağlantısı, yenilenmiş bildirim merkezi, üst üste binen widgetlar, geliştirilmiş gizlilik seçenekleri ve Samsung Dex gibi birçok yenilikle geliyor.

    samsung galaxy z flip 3

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