Samsung Galaxy Z Flip 5'in fiyatı sızdırıldı Samsung Galaxy Z Flip 5'in temmuz ayının son haftasında duyurulması planlanıyor. Şimdiden telefonun fiyatı ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı.

Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, geçen yıl toplamda 14.2 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satıldı.

Bunun 11 milyonunu sadece Samsung markalı katlanabilir telefonlar oluşturdu. Şirketin bu pazardaki payı yüzde 80 seviyelerine çıktı.

Samsung'dan iki yeni telefon daha

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, temmuz ayında karşımıza çıkacak.

Samsung’un, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 telefonlarını 26 Temmuz 2023 tarihinde tanıtacağı belirtiliyor.

Her iki telefonda Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongası, geliştirilmiş bir menteşe mekanizması ve muhtemelen daha gelişmiş kamera sistemi yer alacak.

Araştırmada, bu yıl 30 milyon civarında katlanabilir ekranlı akıllı telefon satılacağı tahmin ediliyor.

Fiyatı ortaya çıktı

Sızıntılara göre, Galaxy Z Flip 5'in 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip temel sürümü 1.299 euro gibi bir fiyatla satışa sunulacak. Karşılaştırma açısından Galaxy Z Flip 4'in 1.099 euro başlangıç fiyatı ile piyasaya sürüldüğünü belirtelim.