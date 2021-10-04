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    Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3, 1 milyon satış barajını geçti

    Samsung’un yakın zamanda piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3, 1 milyon satış rakamını geride bırakmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 14:49
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    Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3, 1 milyon satış barajını geçti

    Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına giren, ancak umduğunu bulamayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ü tanıtmıştı.

    500 bin ön sipariş alarak Galaxy S21 serisini geride bırakan telefonlar, 1 ay içerisinde 1 milyon satış rakamını geçti.

    Öte yandan Galaxy Z Flip 3'ün, Fold 3’e oranla iki kat daha fazla satış rakamına ulaştığı belirtildi.

    S8 VE NOTE 10 SATIŞLARINI GEÇTİ

    Samsung’un S8 ve Note 10 telefonlarından daha yüksek satış rakamlarına ulaşan katlanabilir yeni Z serisi, diğer telefon üreticilerinin katlanabilir telefonlara yönelmesini sağlayabilir.

    galaxy

    HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

    Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacağı tahmin ediliyor.

    Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 3 5G'nin fiyatı 1799 dolarGalaxy Z Flip 3'ün fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı. Telefonların Türkiye fiyatı ise sırasıyla 21 bin 999 TL ve 11 bin 999 TL.

    galaxy z fold 3

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