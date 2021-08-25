Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 siparişleri, S21 serisini geçti

Samsung’un henüz ön siparişte olan katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3, ön sipariş sayısına göre Galaxy S21 serisini geride bıraktı.

Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına giren, ancak umduğunu bulamayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ü tanıtmış ve ön sipariş toplamaya başlamıştı.

Henüz satışta olmayan katlanabilir akıllı telefonlar Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3, ön sipariş sayısında Galaxy S21 serisini geçti.

500 BİN ÖN SİPARİŞ

Öte yandan, geçen sene piyasaya sürülen Galaxy Fold2 Güney Kore’de sadece 80 bin ön sipariş almıştı. Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'ün ön sipariş sayısı ise bölgede 500 bine yaklaştı.





HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacağı tahmin ediliyor.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold 3 5G'nin fiyatı 1799 dolar, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı.