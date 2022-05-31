Samsung Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri belli oldu

Samsung'un sıradaki katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4'ün neredeyse tüm teknik özellikleri sızdırıldı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Samsung, yamanda piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ile katlanabilir telefon pazarında açık ara lider konumda bulunuyor.

Yeni model yolda

Samsung, geçen yıl tanıttığı Galaxy Z Fold 3'ün devamı niteliğinde olan Galaxy Z Fold 4'ü yakında piyasaya sürecek.

Sızıntıya göre, merakla beklenen Galaxy Z Fold 4, 120 Hz ekran yenileme hızı desteğine sahip 7,6 inç QXGA+ AMOLED ekrana sahip olacak. Dış ekranda ise 120 Hz 6.2 inç HD+ AMOLED panel kullanılacak.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak Galaxy Z Fold 4, 12 GB/16 GB RAM seçenekleri ile satışa sunulacak.

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto sensörden oluşan üçlü bir kamera düzenine sahip olması beklenen telefon, arka kamera konusunda bir önceki modelle neredeyse aynı olacak.

Samsung, Z Fold 4'te ekran altı 16 MP iç kamera ve 10 MP dış kamera kullanıyor ve bu da Z Fold 3'ün 10 MP iç ön kamerası ve 4 MP dış ön kamerasına göre önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Samsung'un, yaklaşan Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ü tanıtması bekleniyor.



