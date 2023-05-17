Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 temmuzda tanıtılacak Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, temmuz ayında karşımıza çıkacak.

ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı.

Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, geçen yıl toplamda 14.2 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satıldı.

Bunun 11 milyonunu sadece Samsung markalı katlanabilir telefonlar oluşturdu. Şirketin bu pazardaki payı yüzde 80 seviyelerine çıktı.

Samsung'dan iki yeni telefon daha

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, temmuz ayında karşımıza çıkacak.

Samsung’un, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 telefonlarını 26 Temmuz 2023 tarihinde tanıtacağı belirtiliyor.

Her iki telefonda Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongası, geliştirilmiş bir menteşe mekanizması ve muhtemelen daha gelişmiş kamera sistemi yer alacak.

Araştırmada, bu yıl 30 milyon civarında katlanabilir ekranlı akıllı telefon satılacağı tahmin ediliyor.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre ise 2023 yılında katlanabilir telefon sevkiyatları yüzde 30 artacak.