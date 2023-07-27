Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in Türkiye fiyatı belli oldu Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, Türkiye'de ön siparişe açıldı. İşte telefonun ülkemizdeki fiyatları.

ensonhaber.com Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 26 Temmuz’da düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir yeni akıllı telefon modelleri Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'i görücüye çıkardı. Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonları. çok geçmeden ülkemizde ön siparişe açıldı. Telefonların fiyatlarına geçmeden önce, özelliklerini yeniden hatırlayalım. Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri İkincil ekran: 3,4 inç, 720 x 748, 1600 nit Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz, 1750 nit İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Depolama: 256 / 512GB Bellek: 8GB RAM Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera Batarya: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E Ağırlık: 187g İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1 Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri Dış ekran: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz İç ekran: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Depolama: 256GB / 512GB / 1TB Bellek: 12GB RAM Ana kamera: 50MP + 12MP + 10MP Ön kamera: 4MP + 10MP Batarya: 4400 mAh Ağırlık: 253 g Türkiye fiyatları Galaxy Z Flip 5 8GB+256 GB: 44.999 TL Galaxy Z Flip 5 8GB+512 GB: 47.999 TL Galaxy Z Fold 5 12GB+256 GB: 64.999 TL Galaxy Z Fold 5 12GB+512 GB: 67.999 TL Galaxy Z Fold 5 12GB+1 TB: 72.999 TL Galaxy Z Flip 5'in 256 GB depolama alanına sahip olan modeli 999,99 dolar, 512 GB depolama alanına sahip olan modeli ise 1.199 dolar fiyata sahip. Samsung Galaxy Z Fold 5 ise 1800 dolar başlangıç fiyatıyla yurt dışında satışa çıkacak.