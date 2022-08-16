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    Samsung Galaxy Z serisi, Galaxy S serisinin sonunu getirebilir

    Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerini tanıtan Samsung, katlanabilir telefonların satış performansı sayesinde gelecekte Galaxy S serisini sonlandırabilir.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 09:29
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    Samsung Galaxy Z serisi, Galaxy S serisinin sonunu getirebilir

    Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'de dahil birçok ülkede satışa sunmuştu.

    Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2023 yılana kadar 10 kat büyümesinin beklendiğini söylüyor.

    Güney Koreli şirket, birkaç gün önce düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ü tanıttı.

    Galaxy S serisi popülerliğini yitirebilir

    Katlanabilir Galaxy Z serisi akıllı telefonlar ile sektörde büyük bir başarıya imza atan Samsung, gelecekte bu telefonların Galaxy S serisini geride bırakacağını düşünüyor.

    Samsung Mobil Deneyim İş Birimi Başkanı TM Roh,2025 yılına kadar katlanabilir modellerin, tüm Samsung telefon satışlarının yarısını oluşturacağını söyledi.

    SAMSUNG GALAXY ZFOLD4

    Omdia’nın verilerine göre, 2020 ve 2021 arasında katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları yüzde 309 oranında artarak toplam 9 milyona ulaştı.

    Bu sevkiyatların büyük çoğunluğunu, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 modelleri oluşturuyor.


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