Samsung ile Xiaomi arasında Türkiye tartışması

Araştırma şirketi Canalys, üçüncü çeyrekte Türkiye'nin en çok satan telefon markasının Xiaomi olduğunu açıklamıştı. Ancak Samsung Türkiye'den bu verilere itiraz geldi.

Ülkelerdeki pazar verilerini araştıran ve rapor olarak yayınlayan Canalys, geçtiğimiz günlerde 3. çeyreğe ait akıllı telefon satış rakamlarını açıklamıştı.

Şirketin yayınladığı rapora göre Xiaomi, Türkiye'de yıllık bazda yüzde 340 büyüyerek Türkiye'de en çok akıllı telefon satan şirket olmuştu.

Paylaşılan rakamlara göre üçüncü çeyrekte yüzde 26'lık bir pazar payına ulaşan Xiaomi, Samsung'un yüzde 21'de kalmasıyla liderliği ele geçirmişti.

Canalys şirketinin paylaştığı üçüncü çeyrek raporu şu şekilde:

SAMSUNG'DAN İTİRAZ GELDİ

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Canalysc raporunun doğru olmadığını ve bağımsız araştırma şirketi GFK tarafından yayınlanan rapora göre şirketin pazar payının Türkiye'de yüzde 40,4 olduğunu belirtti.

Samsung tarafından paylaşılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyaya ilham veren ve geleceği bugünden şekillendiren teknoloji devi Samsung olarak, insanların yaşamını kolaylaştıran, fiziksel ve dijital dünyaların mekânsal sınırlarını ortadan kaldıran ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla sunduğumuz akıllı telefonlarımızın, bağımsız araştırma kuruluşlarının da ortaya koyduğu üzere, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin de haklı gururunu yaşıyoruz.

Bağımsız araştırma şirketi GFK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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