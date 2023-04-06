Samsung, iPad ve MacBook'lar için 3.1 milyar dolar yatırım yapacak Samsung, iPad ve MacBook'lar için OLED ekran üretimine 3.1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Samsung Electronics bünyesinde yer alan Samsung Display bölümü, OLED ekranlar konusunda oldukça büyük bir deneyime sahip.

Bu nedenle Apple gibi bazı şirketler, ürünlerinde kullandıkları OLED ekranlar için Samsung'un kapısını çalıyor.

Samsung'dan dev yatırım

Güney Kore'nin Asan kentinde kullanılması planlanan kaynak, üretimin genişletilmesi ve artan talebin karşılanmasına yardımcı olacak.

Samsung Display'in, yeni MacBook ve iPad serisi cihazlar için ekran üretmek üzere büyük ölçekli bir sözleşme imzalandığına dair söylentiler var, ancak şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.

Samsung'un bir diğer rakibi LG, şu anda tam kapasitede üretim yaptığı için yeni sipariş alamıyor.