Samsung, iPhone 13 ekranlarına gönderme yaptı

Samsung, dün tanıtılan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerindeki 120Hz ekran yenileme hızını tiye alan bir gönderi paylaştı.

Apple, dün akşam gerçekleşen etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı.

iPhone 13 ve mini modelinde standart 60Hz ekranlar kullanan Apple, Pro ve Pro Max modellerinde ise 120Hz yenileme hızı sunan ekran panelleri kullandı.

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung ise, Apple'ın iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te yer alan 120Hz ekranlar konusunda geç kaldığını düşünüyor.

İMALI PAYLAŞIM

Samsung, Twitter'da, Apple'ın akıllı telefonlarının Galaxy cihazlarının yıllarca gerisinde olduğunu ima eden bir paylaşım yaptı ve bazı Samsung modellerinin bir süredir 120Hz yenileme hızını desteklediğini belirtti.

120Hz ekran yenileme hızına sahip akıllı telefonları, Şubat 2020'de Galaxy S20 serisiyle ilk önce Samsung piyasaya sürmüştü.

Öte yandan, iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerinin 60Hz ekran yenileme hızı ile gelmesi Apple kullanıcılarının tepkisine neden oldu.