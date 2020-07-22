Samsung, katlanabilir Galaxy Z Flip 5G'yi tanıttı

Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G'yi görücüye çıkardı. Telefonun bütün özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Güney koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz şubat ayında Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtmıştı.

Şirketin, 5 Ağustos'ta gerçekleştireceği UNPACKED etkinliğinde tanıtılması beklenen serinin ikinci telefonu Galaxy Z Flip 5G, sürpriz bir şekilde bugün resmen tanıtıldı.

Tasarım olarak serinin ilk telefonu ile oldukça benzer olan Galaxy Z Flip 5G'nin özelliklerine bir göz atalım.





SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5G ÖZELLİKLERİ

Açıldığında 6,7 inç büyüklüğünde ve 2636 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekranla karşımıza çıkan Galaxy Z Flip 5G, 1,06 inç boyutunda arkada ikinci bir ekrana daha sahip.

Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865+ modelinden gücünü alan telefon, şu anda piyasadaki en güçlü işlemciyi kullanıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı barındıran katlanabilir telefon, adından da anlaşılacağı gibi 5G desteği ile birlikte geliyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, telefonun arka kısmında 12 MP geniş açı + 12 MP ultra geniş açı olmak üzere çift kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 10 MP geniş açı kamerası karşımıza çıkıyor.

Son olarak Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefonda 3.300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

FİYAT

Samsung Galaxy Z Flip 5G'nin fiyatı 1.449 dolar olarak açıklandı. Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Galaxy Z Flip ise ülkemizde yaklaşık 12 bin 500 liradan satılıyor.