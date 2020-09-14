Samsung, katlanabilir iPhone için ekran sevkiyatına başladı

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, Samsung'dan farklı tasarımlara sahip katlanabilen ekran panelleri satın aldı. Bu durum, katlanabilir bir iPhone modelinin yolda olduğunu gösteriyor.

Samsung ve Huawei, geçtiğimiz aylarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak bu pazarda yarışı önde götürüyor.

Katlanabilir telefonların bir hayli konuşulduğu şu günlerde Apple'dan, bu konuda herhangi bir açıklama gelmiyor.

Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yeni gelen bilgilere göre ABD'li şirket, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

APPLE, SAMSUNG'DAN KATLANABİLEN EKRAN PANELİ ALDI

Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da yer alan iddialara göre Apple, Güney Koreli şirket Samsung'dan çok sayıda katlanabilir ekran sipariş etti. Ayrıca sipariş edilen ekranların farklı tasarımlara ait olduğu söyleniyor.

Bu durum, gelecekte farklı tasarımlara sahip katlanabilir iPhone modelleri göreceğimiz anlamına geliyor.

KATLANABİLİR iPHONE 2023'TE GELEBİLİR

Apple ürünleri hakkında güvenilir sızıntılarıyla bilinen Komiya, geçtiğimiz günlerde katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bilgiler paylaşmıştı.

İddialara göre şirket, katlandığında iPhone, açıldığında ise iPad'e dönüşecek bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor ve bu telefon 2023 yılında satışa çıkacak.

Apple'ın, katlanabilir telefonunda microLED ekran teknolojisini benimseyeceği söyleniyor. Daha önceki raporlar, microLED teknolojisinin önemli ölçüde daha ince ekranlar tasarlanmasına izin verdiğini gösteriyordu.

Görünüşe göre Apple, microLED ekranlarla katlanabilir yarışında bir adım öne geçmenin planlarını yapıyor.

Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarının önüne geçmek isteyen Apple, katlanabilir telefon yarışında pek de acele etmiyor. Şirket, en azından 2023 yılına kadar bütün sorunları çözülmüş hatasız bir telefon üretmeyi planlıyor.